Deutsche Telekom und T-Mobile US könnten eine vollständige Fusion in Erwägung ziehen

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Laut Medienberichten würden beide Telekommunikationsanbieter eine mögliche Verschmelzung prüfen - die Anleger reagieren skeptisch.





Nachdem die Aktie der Deutschen Telekom zeitweise, im ersten Quartal 2026 bis Mitte März ca. 15,96 Prozent gewann, fiel der Kurs bis Mitte April um ca. 7 Prozent. Grund dafür waren zuletzt unter anderem die gezahlten Dividenden an die Anleger. Den Medienberichten vom heutigen Mittwoch zufolge würde die Deutsche Telekom derzeit eine vollständige Fusion mit der Tochtergesellschaft T-Mobile US in Erwägung ziehen. Der DAX-Konzern Deutsche Telekom hält aktuell rund 53 Prozent an der US-Tochter und positioniert sich damit neben seinem Standort in Europa auch in den USA. Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 überzeugte T-Mobile US ca. 7,8 Millionen neue Vertragskunden in den USA und verzeichnete damit ebenso wie die Deutsche Telekom ein starkes Wachstum. Die mögliche Verschmelzung beider Unternehmen könnte zu einem weltweit größten Telekommunikations-Konzern führen, jedoch bestätigte bislang keine der beiden Parteien die Pläne. Die Anleger reagierten somit skeptisch auf die Spekulationen und der Aktienkurs der Deutschen Telekom verlor im Laufe des Tages zeitweise über 5 Prozent. Zum US-Börsenstart notierte auch T-Mobile US im Minus und fiel um ca. 3 Prozent.















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Quelle: HSBC





















