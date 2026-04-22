Bern - Der Bundesrat erwartet aus seinen nun abgeschwächten «Too-Big-To-Fail»-Massnahmen klar tiefere Kapitalanforderungen für die UBS als noch in der Vernehmlassung. So beziffert er die zusätzlichen Anforderungen im Stammhaus noch auf 20 Milliarden Dollar, nachdem er zuvor von 26 Milliarden ausgegangen war. Die Gründe für den Rückgang liegen laut den Experten des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) nur zum kleineren Teil an den nun abgemilderten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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