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WKN: 861149 | ISIN: LU0061462528 | Ticker-Symbol: RRTL
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Dow Jones News
22.04.2026 22:45 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.199 Pkt - RTL mit OK aus Brüssel sehr fest

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.199 Pkt - RTL mit OK aus Brüssel sehr fest

DOW JONES--Flatexdegiro sind nachbörslich am Mittwoch auf Tradegate rund 1 Prozent höher umgegangen, nachdem der Online-Broker im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hatte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

Die RTL-Aktie stieg um fast 4 Prozent. Am Abend war grünes Licht aus Brüssel gekommen für die im Juni 2025 vereinbarte Übernahme von Sky Deutschland - ohne Auflagen.

Stabilus wurden rund 1 Prozent höher gestellt gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Der Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern hatte einen Rückgang des operativen Gewinns und des Umsatzes berichtet, damit aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Den Ausblick bestätigte Stabilus aber lediglich. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.199    24.195    +0,0% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 16:14 ET (20:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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