Die Energiewende hat die Märkte für Industriemetalle komplett umgekrempelt. Silber nimmt dabei aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit in der Photovoltaik eine Schlüsselrolle ein. Die Branche steht jedoch vor einem großen Problem: Laut dem aktuellen World Silver Survey steuert der Silbermarkt 2026 auf das sechste Jahr in Folge mit einem strukturellen Angebotsdefizit zu. Die Experten prognostizieren eine Lücke von 46,3 Mio. Unzen. Während Solar-Marktführer wie Jinko Solar ihre Produktion immer weiter ausweiten und damit die Silber-Nachfrage auf Rekordniveau halten, sichern sich etablierte Silberproduzenten wie Fresnillo durch die Neuausrichtung ihrer Portfolios Vorteile. In dieser angespannten Situation gewinnen Explorer wie Silver Viper Minerals an Bedeutung, die nach den Vorkommen von morgen suchen. Durch die Übernahme des Coneto-Projekts hat das Unternehmen seine Position in Mexiko gefestigt und erschließt exakt jene Ressourcen, die in Zukunft für die globale Modulproduktion dringend benötigt werden. Wir beleuchten Markt und Chancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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