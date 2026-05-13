Der Aufwärtsdrang des Deutschen Aktienindex DAX in den letzten Wochen ist mit den Kursrücksetzern der letzten vier Handelstage wieder zum Erliegen gekommen. Belastend wirkt sich die fragile Waffenruhe im Iran-Krieg aus und die verunsicherten Anleger halten sich mit Zukäufen, zumindest auf den Gesamtindex bezogen, zurück. Positive Ausreißer gibt es aber dennoch mit z. B. der Jenoptik-Aktie, die zeitweise über 12 % zulegte. Auch die Salzgitter AG überrascht positiv und hob die Aktie gen Norden. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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