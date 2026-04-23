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Donnerstag, 23.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie zündet die nächste Explorationsstufe - und der Markt beginnt aufzuwachen
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WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084 | Ticker-Symbol: DMJ
Tradegate
22.04.26 | 21:52
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0,0760,08722.04.
zukunftsbilanzen.de
23.04.2026 06:46 Uhr
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Genial! Keine Angst vor steigenden Spritkosten mehr! Wie dynaCERT Lkw-Flotten rettet und das den Kurs beflügelt!

Die Energiepreise kennen seit geraumer Zeit nur die Richtung nach oben. Doch während Speditionen und Logistikunternehmen nahezu weltweit unter der Last der Spritkosten stöhnen, steht ein kanadisches Unternehmen bereit, den Markt grundlegend zu revolutionieren. dynaCERT hat eine Technologie entwickelt, die Dieselmotoren nicht nur sauberer, sondern auch deutlich sparsamer macht. Der Clou liegt in der Erzeugung von Wasserstoff auf Knopfdruck. In Kombination mit einem möglichen charttechnischen Befreiungsschlag bietet die Aktie aktuell ein interessantes Timing, das Anleger wachsam werden lassen sollte. Mit einem neuen Firmenlenker an Bord und charttechnischen Kurszielen von 0,15 bis 0,30 CAD - die Analysten der GBC AG haben sogar ein Kursziel von 0,75 CAD ausgerufen - könnte der Startschuss für eine völlig neue Ära gefallen sein. Lesen Sie unbedingt, warum dynaCERT gerade jetzt das Zeug zum absoluten Portfolio-Star haben könnte.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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