The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2026
ISIN Name
XS1061714165 PEPSICO INC. 14/26 MTN
CH0253592783 ARYZTA AG UND. FLR
XS1396367911 ENEXIS HOLDING 16/26 MTN
USQ8809VAH26 SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26
XS2161992198 HUNGARY 20/26
US87901J1051 TEGNA INC. DL 1
DK0030487996 NYKREDIT 21/31 FLR MTN
XS2337107259 IDA 21/26 MTN REGS
XS2332689418 DANFOSS F.I 21/26 MTN
XS2334572562 BOC (LUX) 21/26 MTN
XS2332559637 BOC (MO BR.) 21/26 MTN
DE000CZ43ZS7 COBA MTH S.P59
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2026
ISIN Name
XS1061714165 PEPSICO INC. 14/26 MTN
CH0253592783 ARYZTA AG UND. FLR
XS1396367911 ENEXIS HOLDING 16/26 MTN
USQ8809VAH26 SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26
XS2161992198 HUNGARY 20/26
US87901J1051 TEGNA INC. DL 1
DK0030487996 NYKREDIT 21/31 FLR MTN
XS2337107259 IDA 21/26 MTN REGS
XS2332689418 DANFOSS F.I 21/26 MTN
XS2334572562 BOC (LUX) 21/26 MTN
XS2332559637 BOC (MO BR.) 21/26 MTN
DE000CZ43ZS7 COBA MTH S.P59
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