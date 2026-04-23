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Volatus Aerospace ist wohl einer der spannendsten Drohnenspezialisten an der Börse. Die Kanadier bieten Lösungen für den zivilen und militärischen Bereich.

Sie profitieren vom Boom im Heimatmarkt und erhalten immer wieder Aufträge von NATO-Mitgliedern. Analysten erwarten in den kommenden Jahren ein kräftiges Wachstum und empfehlen die Volatus-Aktie zum Kauf. Innerhalb weniger Jahre soll sich der Umsatz verdreifachen. Dabei erscheinen die Analystenschätzungen für die kommenden Jahre durchaus konservativ. Denn die Auftragspipeline ist prall gefüllt.



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Analysten mit Kursziel 1 CAD

Canacord hat die Coverage zu Volatus mit einer Kaufempfehlung begonnen. Das Kursziel liegt bei 1 CAD. Für die Analysten basiert der Investmentcase von Volatus maßgeblich auf einem strukturellen Wandel in der kanadischen Verteidigungspolitik. Mit der neuen Defence Industrial Strategy (DIS) und steigenden NATO-Verpflichtungen verlagert die Regierung ihre Ausgaben gezielt hin zu heimischen Anbietern. Künftig sollen rund 70% der Mittel an kanadische Unternehmen gehen. Gleichzeitig werden unbemannte und autonome Systeme als strategische Schlüsseltechnologien definiert.

Genau da setzt Volatus an: Das Unternehmen verfügt über ein integriertes Geschäftsmodell entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Aufklärung (ISR) über Logistik bis hin zu Drohnenabwehrlösungen. Mit eigener Software, regulatorischer Expertise und einer geplanten Produktionsinfrastruktur in Kanada (Mirabel Innovation Centre) positioniert sich Volatus als potenzieller Hauptprofiteur dieser industriepolitischen Neuausrichtung.

Kurzfristig dürften die Effekte steigender Verteidigungsausgaben zwar noch begrenzt sein, doch mittel- bis langfristig eröffnet sich ein erheblicher Wachstumspfad. Der geplante Produktionshub könnte die Umsätze perspektivisch um ein Vielfaches steigern und erstmals Skaleneffekte ermöglichen.

Die Analysten erwarten, dass Volatus im laufenden Jahr 44,5 Mio. CAD umsetzen wird. Bis 2028 sollen die Erlöse dann bis auf rund 90 Mio. CAD klettern und in 2029 bereits rund 135 Mio. CAD erreichen. Das adjustierte EBITDA soll 2029 bei 17,7 Mio. CAD liegen.

Bereits in 2028 über 100 Mio. Umsatz?

Die Analysten von Stifel trauen Volatus sogar ein noch stärkeres Wachstum zu. Sie erwarten, dass der Drohnenspezialist im laufenden Jahr 55 Mio. CAD umsetzen wird. In 2028 soll dann bereits die Marke von 100 Mio. CAD übersprungen und rund 109 Mio. CAD erlöst werden.

In der Studie wird auch auf die Bilanzstärke verwiesen. Mit Barmitteln von 41 Mio. CAD sei Volatus gut aufgestellt, um die Herstellung von Drohnen für staatliche Zwecke in seinem Werk in Mirabel voranzutreiben. So könne die Lücke in Kanadas heimischer Drohnenkapazität geschlossen werden.



Auch operativ läuft es rund. So stehe Volatus vor der Umsetzung bedeutender Aufträge. Dazu zähle ein Mehrjahresvertrag mit einem der größten Energieversorger Nordamerikas. Auf internationaler Ebene wird Volatus ein NATO-Land mit einem Trainingssystem beliefern. Im kanadischen Verteidigungsbereich hat Volatus sein National Master Standing Offer mit der Regierung verlängert und damit seinen Status als qualifizierter UAS-Dienstleister in allen fünf Bereichen des Bundesdienstes beibehalten.

Es gebe auch Potenziale, die über den aktuellen Auftragsbestand von 647 Mio. CAD hinausgehen. So sei Volatus in einem Projekt mit einem Volumen von 70 Mio. CAD unter den letzten 25 von ursprünglich 200 Bewerbern.

Terminhinweis: Volatus-CEO Glen Lynch präsentiert am 20. Mai 2026 auf dem International Investment Forum.

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In der NATO etabliert

Dass Volatus im Drohnenmarkt hervorragend positioniert ist und die Kompetenz des Unternehmens weltweit gefragt ist, zeigt auch der jüngste Auftrag. Dabei handelt es sich um einen mehrjährigen Vertrag über die Durchführung von Fachschulungen für ein Ministerium eines NATO-Mitglieds. Das Auftragsvolumen liegt bei bis zu 2,1 Mio. CAD. Es dürfte hochmargig sein und zudem strategische Bedeutung haben, da man direkten Zugang zu Regierungsmitarbeitern erhält.

Volatus-CEO Glen Lynch kommentierte: "Dieser Auftrag spiegelt die kontinuierliche Weiterentwicklung von Volatus Aerospace als vertrauenswürdiger Partner für Regierungs- und Verteidigungsakteure wider. Unsere Fähigkeit, integrierte Trainingsprogramme anzubieten, die durch operative Erfahrung und Technologieentwicklung gestützt werden, versetzt uns in die Lage, den langfristigen Kapazitätsaufbau für unsere Partner zu unterstützen."

Fazit: Spannende Drohnenaktie

Volatus Aerospace gehört zu den spannendsten Drohnenspezialisten an der Börse. Mit Blick auf die Auftragspipeline von über 600 Mio. CAD können die aktuellen Analystenprognosen durchaus als konservativ eingeschätzt werden. Damit ergibt sich ein deutliches Upside-Potenzial für die Aktie.

Das Analystenkursziel von 1 CAD kann als konservativ eingeschätzt werden. Quelle: LSEG

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