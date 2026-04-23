Der starke Abwärtstrend seit November letzten Jahres beim Hersteller von KI-Kochrobotern Circus konnte gestoppt werden. Seit Ende März befindet sich die Circus-Aktie im Erholungsmodus. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +1,6% und steht bei 8,50 €. Ist damit der Weg frei zu alten Höhen? Bestes Quartal erzielt In dem am 21. April veröffentlichten vorläufigen Quartalsbericht spricht das Unternehmen vom besten Quartal in der Unternehmensgeschichte. Jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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