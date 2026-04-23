© Foto: Xpeng PresseDie Zukunft ist zum Greifen nah: E-Auto-Pionier Xpeng bestätigt den Start der Flugauto-Serienfertigung für 2027 und forciert humanoide Roboter sowie die globale Partnerschaft mit VW.Der chinesische Technologie-Gigant Xpeng bereitet sich auf ein historisches Jahr 2027 vor. Das Unternehmen wird im nächsten Jahr mit der großflächigen Auslieferung seiner fliegenden Autos beginnen, erklärte Präsident Brian Gu gegenüber Reuters am Rande der Beijing Auto Show. Mit bereits über 7.000 vorliegenden Bestellungen und der fortschreitenden Zertifizierung durch die Luftfahrtbehörden steht die Mobilität in der dritten Dimension unmittelbar vor dem kommerziellen Durchbruch. Parallel dazu rückt die Vision …Den vollständigen Artikel lesen
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