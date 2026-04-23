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SK Hynix hat mit den Ergebnissen des ersten Quartals 2026 die hohen Markterwartungen signifikant übertroffen. Die massive Nachfrage nach High-Bandwidth Memory (HBM) im Zuge des globalen KI-Infrastrukturausbaus treibt die Profitabilität des Konzerns auf ein historisches Niveau.Operativer Gewinn: Mit 37,61 Billionen Won liegt das Ergebnis deutlich über dem Marktkonsens von 36,40 Billionen Won. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von 405 %.Umsatz: Der Erlös stieg auf 52,58 Billionen Won und übertraf damit die Analystenschätzungen von 51,93 Billionen Won. Dies stellt ein Wachstum von 198 % gegenüber dem Vorjahr dar.Operative Marge: Diese erreichte einen Spitzenwert von 72 %. Zum Vergleich: Im vierten Quartal des Vorjahres lag dieser Wert bei 58 %.Strategischer Ausblick und KapazitätenDas Management bestätigt eine strukturelle Unterversorgung des Marktes. Die Nachfrage nach HBM-Speichermodulen übersteigt die Produktionskapazitäten für die kommenden drei Jahre bereits vollständig. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, plant SK Hynix eine signifikante Erhöhung der Investitionsausgaben über das Vorjahresniveau von 30,2 Billionen Won hinaus. Der Fokus liegt hierbei auf der Massenproduktion der sechsten Generation (HBM4), die noch in diesem Jahr anlaufen soll.Es ist absehbar, dass das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bis in das Jahr 2030 anhalten wird. Da der Kapazitätsaufbau moderat erfolgt sollten die Preise hoch bleiben.Die Aktie ist im April um 50 % gestiegen. Somit ist heute ein leicht schwächerer Kurs nachvollziehbar. Wir bleiben natürlich investiert!Sie möchte regelmäßig solche News auf dem Handy lesen? Hier gehts zur Bernecker App (Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter (