© Foto: Lee Jin-man - picture alliance / ASSOCIATED PRESSSK Hynix will seine Wafer-Kapazität in den kommenden fünf Jahren verdoppeln. Der Speicherchip-Hersteller setzt damit auf dauerhaft starke KI-Nachfrage.Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix will seine Wafer-Kapazität innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppeln. Wie Reuters berichtet, stellte SK-Group-Chef Chey Tae-won die Pläne am Dienstag auf der Computex-Messe in Taipeh vor, bei der sich Spitzenmanager führender Technologiekonzerne wie Nvidia treffen. Mit dem Ausbau reagiert das Unternehmen auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. SK Hynix zählt zu den wichtigsten Lieferanten von High-Bandwidth-Memory-Chips, kurz …Den vollständigen Artikel lesen
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