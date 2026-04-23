Vossloh hat einen soliden Start ins Jahr hingelegt, mit einem starken Umsatzwachstum im ersten Quartal, das leicht über den Erwartungen lag und durch die Übernahme von Sateba unterstützt wurde. Die Rentabilität war gemischt, wurde jedoch hauptsächlich durch saisonale Faktoren und buchhalterische Effekte geprägt, während die zugrunde liegende Nachfrage robust blieb, was sich in einem starken Auftragseingang und einem höheren Auftragsbestand widerspiegelt. Die Sparte Core Components war der Haupttreiber des Wachstums, während die Bereiche Customized Modules und Lifecycle Solutions aufgrund der Projektmischung, Logistikkosten und wetterbedingter Einflüsse eine schwächere Leistung zeigten. Das Management bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr und wies auf ein anhaltendes Wachstum sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Erträgen hin, unterstützt durch eine gesunde Auftragspipeline und eine widerstandsfähige Nachfrage in den globalen Märkten für Schieneninfrastruktur. Insgesamt stärken die Ergebnisse unsere positive Haltung, unterstützt durch die Positionierung innerhalb eines strukturell wachsenden globalen Aufschwungs im Bereich Schieneninfrastruktur. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 100,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





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