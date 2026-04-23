© Foto: Jean-Christophe Bott - dpaTrotz des größten Rückrufs seiner Geschichte ist Nestlé stark ins neue Jahr gestartet. Kaffee und Snacks stützen das organische Wachstum. Aufgrund des starken Frankens muss Nestlé jedoch einen Umsatzrückgang verbuchen. Trotz des größten Produktrückrufs der Firmengeschichte hat Nestlé im ersten Quartal ein überraschend robustes organisches Umsatzwachstum erzielt. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern steigerte den organischen Umsatz, bei dem Währungseffekte sowie Firmenkäufe und -verkäufe ausgeklammert sind, um 3,5 Prozent und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Rückenwind kam vor allem aus dem Geschäft mit Kaffee und Snacks, welches die Belastungen durch den Rückruf von …Den vollständigen Artikel lesen
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