© Foto: Unsplash32 Prozent mehr operativer Gewinn, bessere Zahlen als erwartet und zweistelliges Wachstum in allen Sparten: Saab hat stark abgeliefert. Doch die Aktie gibt leicht nach - Anleger bleiben erstaunlich gelassen.Der schwedische Rüstungskonzern Saab ist mit einem überraschend starken Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Das operative Ergebnis stieg im ersten Quartal um 32 Prozent auf 1,92 Milliarden schwedische Kronen (rund 175 Millionen Euro) und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Im Schnitt waren lediglich rund 1,7 Milliarden Kronen prognostiziert worden. Auch beim Umsatz setzte das Unternehmen sein Wachstum fort. Die Erlöse stiegen um 21,4 Prozent auf 19,16 Milliarden Kronen, lagen damit …Den vollständigen Artikel lesen
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