© Foto: Julian Stratenschulte/dpaAn der Rheinmetall-Aktie ging die zuletzt starke Gesamtmarkterholung fast spurlos vorbei. Das trifft auch für die starken Zahlen der Mitbewerber zu. Rheinmetall-Aktie: Der Abstand zur Konkurrenz wächst Die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns findet einfach nicht aus der Kursflaute. Seit dem Jahreswechsel steht ein Minus von 8,9 Prozent zu Buche, verglichen mit dem Stand vor einem Jahr beträgt das Plus magere 2,8 Prozent - viel zu wenig für den Geschmack vieler Anlegerinnen und Anleger, erst recht vor dem Hintergrund der Outperformance zahlreicher Konkurrenten. Dazu gehört beispielsweise das Papier des französischen Mitbewerbers Safran. Zwar steht seit dem Jahresauftakt auch hier …Den vollständigen Artikel lesen
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