Die Deutsche Rohstoff hat die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die die vorläufigen Zahlen aus Anfang März bestätigen, welche zu diesem Zeitpunkt die Erwartungen übertrafen. Die Deutsche Rohstoff hat die Liquidität erheblich gesteigert und wird ihren Erfolg in Form einer vorgeschlagenen Dividendenanhebung auf 2,25 EUR pro Aktie (+13%) sowie eines neuen Aktienrückkaufprogramms von bis zu 7,5 Mio. EUR mit den Aktionären teilen. Ausblickend hat das Unternehmen seine kürzlich angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt und einen ersten Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 eingeführt, der durch ein beschleunigtes Bohrprogramm unterstützt wird. Die operative Flexibilität und die gestärkte Liquiditätsposition - einschließlich eines Gewinns von 100 Mio. EUR aus dem Verkauf von Almonty Industries-Aktien - versetzen das Unternehmen in die Lage, von den volatilen Ölpreisen zu profitieren. In Anbetracht der angepassten Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 erhöhen wir das Kursziel auf 135,00 EUR (alt: 129,00 EUR), was einem potenziellen Aufwärtsspielraum von etwa 50% entspricht. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
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