Konzernumsatz: 2.483,6 Millionen Euro (2.300,5 Millionen Euro im Jahr 2024);

Jahresüberschuss: 250,9 Millionen Euro (211,1 Millionen Euro im Jahr 2024).

Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 1,35 Euro je Aktie angenommen.

Ermächtigung zum Kauf und/oder Verkauf von eigenen Aktien genehmigt.

Die Hauptversammlung von Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY], die heute zusammengekommen ist, hat den Jahresabschluss für das Jahr 2025 gebilligt und die Ausschüttung einer Brutto-Dividende von 1,35 Euro je Aktie genehmigt.

Die Dividende wird am 20. Mai 2026 ausgezahlt, wobei das Ex-Datum mit 18. Mai 2026 und der Stichtag (record date) mit 19. Mai 2026 festgesetzt sind.

Feststellung des Jahresabschlusses 2025

Die Reply-Gruppe beendete das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 2.483,6 Millionen Euro, ein Plus von 8,0% im Vergleich zu 2.300,5 Millionen Euro im Jahr 2024.

Das konsolidierte EBITDA belief sich auf 467,6 Millionen Euro, ein Anstieg um 13,9% im Vergleich zu 410,6 Millionen Euro in 2024.

Das EBIT, von Januar bis Dezember, betrug 397,1 Millionen Euro, ein Anstieg um 18.5% gegenüber 330,4 Millionen Euro in 2024.

Der Jahresüberschuss der Gruppe belief sich auf 250.9 Millionen Euro. Im Jahr 2024 betrug der entsprechende Wert 211,1 Millionen Euro.

Die Hauptversammlung hat außerdem die folgenden Beschlüsse gemäß den Vorschlägen des Verwaltungsrats gefasst:

Genehmigung des Rückkaufs eigener Aktien und Fortsetzung des Rückkaufprogramms

Die Hauptversammlung hat den Erwerb eigener Aktien genehmigt, wobei gleichzeitig die zuvor von der Hauptversammlung am 23. April 2025 erteilte Genehmigung widerrufen wurde; dabei wurde nahtlos an den vorherigen Beschluss und an das am 13. April dieses Jahres gestartete Rückkaufprogramm angeknüpft.

Die Genehmigung, die ab dem heutigen Datum 18 Monate lang gültig ist, bezieht sich auf maximal 3.607.950 Stammaktien (entsprechend 9,64398 des derzeitigen Grundkapitals) mit einem Nennwert von jeweils 0,13 Euro und einem maximalen Nennwert von 469.033,50 Euro, und zwar im Rahmen einer finanziellen Verpflichtung von höchstens 550.000.000 Euro. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hält die Gesellschaft 197.692 eigene Aktien (entsprechend 0,52843 des Grundkapitals).

Das vorrangige Ziel des Programms besteht, in Fortführung der vorherigen Genehmigung, im Erwerb von Aktien für Aktienoptionsprogramme, für Transaktionen zum Erwerb von Beteiligungen, für außerordentliche Finanztransaktionen und/oder für den Abschluss von Vereinbarungen mit strategischen Partnern.

Der Kaufpreis darf nicht unter dem Nennwert (derzeit 0,13 Euro) und nicht über dem offiziellen Kurs liegen, der am Tag vor dem Kauf am EXM-Markt notiert wurde, zuzüglich eines Aufschlags von 20 %.

Genehmigung des Vergütungsberichts

Die Hauptversammlung hat zudem den ersten und den zweiten Abschnitt des Vergütungsberichts genehmigt, der gemäß Art. 123-ter (Abs. 3bis und Abs. 6) des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998 erstellt wurde.

Der Leiter des Konzernrechnungswesens, Dott. Giuseppe Veneziano, erklärt im Sinne von Absatz 2, Artikel 154-b des Finanzgesetzes, dass die Zahlen aus dieser Mitteilung den dokumentierten Ergebnissen, Büchern und Buchungsunterlagen entsprechen.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.

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