NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Fragen hätten sich vor allem auf den KI-Standard Model Context Protocol (MCP)
als möglichen Vetriebskanal gerichtet, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends zur Übernahme dieses Angebots des Londoner Finanzkonzerns seien ermutigend./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B0SWJX34
als möglichen Vetriebskanal gerichtet, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends zur Übernahme dieses Angebots des Londoner Finanzkonzerns seien ermutigend./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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