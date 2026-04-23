Matador Secondary Private Equity profitiert zunehmend von steigenden Rückflüssen aus seinem Portfolio. Nach dem sukzessiven Aufbau eines breit diversifizierten Bestands an Secondary-Fonds mit einem Bilanzwert von über 66 Mio. Schweizer Franken zeigen sich nun verstärkt die Effekte der Reifephase: Bereits im ersten Quartal flossen rund 1,5 Mio. Schweizer Franken aus Ausschüttungen zu.

Dem stehen aktuell nur noch vergleichsweise geringe Kapitalabrufe gegenüber. Während in der Vergangenheit noch höhere Verpflichtungen bestanden, sind diese inzwischen deutlich zurückgegangen. Entsprechend lagen die Abrufe zu Jahresbeginn bei lediglich rund 0,3 Mio. Schweizer Franken. Auch perspektivisch ist davon auszugehen, dass die Mittelzuflüsse die Investitionsabrufe übersteigen.

Damit verbessert sich die Liquiditätsposition spürbar. Matador kann die freigesetzten Mittel gezielt reinvestieren - und trifft dabei auf ein Marktumfeld, das durch erhöhte Schwankungen und teils spürbare Abschläge im Secondary-Segment geprägt ist. Gerade diese Konstellation eröffnet regelmäßig attraktive Einstiegsmöglichkeiten.

Mit zunehmender finanzieller Flexibilität wächst somit auch der strategische Spielraum. Sollte das Unternehmen diese Situation nutzen, könnte sich die aktuell solide operative Entwicklung mittelfristig auch stärker in der Kursentwicklung widerspiegeln.

(aktien-globlal.de, erstellt 23.04.26, 9:12 Uhr, veröffentlicht 23.04.26, 12:24 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

https://www.aktien-global.de/news-cov/newscov_matador_secondary_private_equity/matador_erfreulich_hohe_ausschuettungen-23679/

Originalmeldung: