Nach dem von Währungseffekten und einem schwächeren Marktumfeld belasteten Jahr 2025 könnte bei Matador Secondary Private Equity nun wieder deutlich mehr Dynamik in die Ergebnisentwicklung kommen. Vor allem mögliche Börsengänge im Beteiligungsumfeld der Fonds rücken zunehmend in den Fokus der Anleger.

Das Unternehmen investiert über Secondary-Fonds in bereits bestehende Private-Equity-Portfolios mit bekannten Beteiligungsstrukturen. Diese Strategie gilt als vergleichsweise defensiv, da die zugrunde liegenden Assets beim Einstieg bereits transparent sind. Trotzdem lassen sich in diesem Segment üblicherweise attraktive Renditen im hohen einstelligen bis knapp zweistelligen Bereich erzielen.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Marktumfeld allerdings eingetrübt. Vor allem die Zollpolitik der US-Regierung sorgte im zweiten Quartal für eine spürbare Schwächephase an den Märkten. Entsprechend gingen die Fondserträge von Matador zurück, lagen mit 4,3 Mio. Schweizer Franken aber weiterhin auf einem soliden Niveau. Zusätzlich belasteten die starken Wechselkursbewegungen zwischen Schweizer Franken, US-Dollar und Euro die ausgewiesenen Ergebnisse.

Im laufenden Jahr könnte sich die Situation nun verbessern. Neben einer deutlich ruhigeren Entwicklung an der Währungsfront könnte insbesondere eine Reihe geplanter IPOs für Rückenwind sorgen. Denn erfolgreiche Börsengänge führen bei Private-Equity-Fonds häufig zu hohen Exitgewinnen und steigenden Ausschüttungen.

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ein möglicher Börsengang von SpaceX. Dieser könnte Medienberichten zufolge bereits im Juni stattfinden und ein Volumen im hohen zweistelligen Milliardenbereich erreichen. Diskutiert wird dabei offenbar sogar eine Bewertung von mehr als 2 Bio. US-Dollar. Da Fonds aus dem Portfolio von Matador frühzeitig bei SpaceX investiert haben, würde die Gesellschaft von einem erfolgreichen IPO indirekt profitieren. Allein daraus könnte nach Einschätzung des Unternehmens ein zusätzlicher Ertragsbeitrag von rund 2 Mio. Schweizer Franken resultieren - das entspräche fast 50 Prozent der gesamten Fondserträge des Vorjahres.

Für die Aktie wäre das ebenfalls ein wichtiges Signal. Nach den zuletzt schwächeren Fondsresultaten und den hohen Währungsverlusten hatte sich der Kurs eher verhalten entwickelt. Sollten die erwarteten Exitgewinne tatsächlich realisiert werden, könnte dies die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt wieder deutlich verbessern.

(aktien-global.de, erstellt 20.05.26, 9:02 Uhr, veröffentlicht 20.05.26, 9:06 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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