Die Nestlé-Aktie gehört mit einem Kursplus von über +6% am Donnerstagmorgen zu den stärksten Werten unter Europas Großkonzernen. Was gibt dem Schweizer Lebensmittelkonzern Rückenwind und ist die Aktie derzeit einen Kauf wert? Positive Zahlen, Nachrichten und Prognosen Es sind die jüngsten Quartalszahlen, die der Nestlé-Aktie neuen Schub verleihen. Auf den ersten Blick sehen sie gar nicht gut aus. Der Umsatz sank im Auftaktquartal 2026 um 5,7% auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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