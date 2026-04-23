Austin - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 22,39 Milliarden Dollar, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Vorreiter am späten Mittwochabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn stieg um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar. An der Börse zeigen sich die Anleger jedoch zurückhaltend. Die Aktie gab im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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