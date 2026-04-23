Sartorius meldete für das erste Quartal 2026 solide, aber unspektakuläre Ergebnisse mit einem Umsatz von 899 Mio. EUR (+1,8 % yoy; +7,5 % cc), was vollständig im Einklang mit den Konsensschätzungen steht. Das Wachstum wurde durch Verbrauchsmaterialien angetrieben, während die Nachfrage nach Geräten schwach blieb. Das bereinigte EBITDA erreichte 267 Mio. EUR (+1,6 % yoy), was leicht unter den Erwartungen lag, mit einer Marge von 29,7 %. Der Bioprozessbereich zeigte weiterhin eine starke Performance, während das Laborgeschäft wieder Wachstum verzeichnete, jedoch mit rückläufigen Margen. Insgesamt bleibt die Erholung ungleichmäßig und es fehlt an operativer Hebelwirkung. Angesichts der weitgehend im Einklang stehenden Ergebnisse und des Fehlens positiver Überraschungen gibt es keinen Anlass für Schätzungsanpassungen. Angesichts der weiterhin anspruchsvollen Bewertung mit einem 2026E EV/EBIT von 30x und einem KGV von 69x bekräftigen wir unser SELL-Rating und das Kursziel von 190,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag
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