EQS-News: 3U Holding AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|3U Holding AG
|Zu den Sandbeeten 1b
|35043 Marburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6421 9991200
|E-Mail:
|ir@3u.net
|Internet:
|https://www.3u.net
|ISIN:
|DE0005167902
|WKN:
|516790
|Börsen:
|XETRA, Tradegate, deutsche Regionalbörsen
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314072 23.04.2026 CET/CEST