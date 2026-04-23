EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|E-Mail:
|hv@salzgitter-ag.de
|Internet:
|https://www.Salzgitter-ag.com
|ISIN:
|DE0006202005
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314060 23.04.2026 CET/CEST