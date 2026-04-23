Die Almonty-Aktie verdreifachte sich fast seit Jahresanfang. Am Donnerstag verliert sie aktuell -1% und steht bei 19,80 €. Ein Ankeraktionär verringert seinen Anteil, was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Anteil deutlich verringert Die Deutsche Rohstoff war mit rund 9% der Anteile ein wichtiger Ankeraktionär von Almonty. Anfang April verkaufte das Unternehmen rund 9 Millionen Aktien. Das waren 38% des Gesamtbestandes. Der restliche Bestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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