Seltene Erden und Niob im Fokus: Warum St George Mining vom neuen Rohstoff-Wettrennen der Verteidigungsindustrie profitieren könnte

Anzeige / Werbung

Während Anleger kritische Rohstoffe lange vor allem mit Elektromobilität, erneuerbaren Energien und der Energiewende verbanden, entsteht derzeit ein neuer und möglicherweise noch bedeutenderer Nachfragetreiber: die globale Aufrüstung.

Von Europa über die USA bis nach Asien steigen die Verteidigungsausgaben auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten. Mit jedem neuen Radar, jeder Rakete, jedem Kampfjet und jeder Drohne wächst gleichzeitig der Bedarf an strategischen Rohstoffen. Seltene Erden, Wolfram und Niob entwickeln sich zunehmend zu sicherheitsrelevanten Materialien, deren Verfügbarkeit inzwischen als Frage der nationalen Sicherheit betrachtet wird.

Für Investoren eröffnet sich damit ein neuer Rohstoffzyklus - einer, der weniger von Konsumtrends und stärker von geopolitischen Interessen bestimmt wird.

Strategische Rohstoffe werden zur Priorität

Moderne Waffensysteme sind auf eine Vielzahl spezialisierter Metalle angewiesen. Neodym und Praseodym werden für Hochleistungsmagnete in Radar- und Lenksystemen benötigt. Wolfram ist unverzichtbar für panzerbrechende Munition und moderne Verteidigungstechnologien. Niob verbessert die Festigkeit von Spezialstählen und Hochleistungslegierungen, die in Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt werden.

Gleichzeitig bleibt die Versorgung vieler westlicher Staaten stark von China abhängig. In den vergangenen Jahren haben chinesische Exportkontrollen deutlich gemacht, wie verwundbar globale Lieferketten geworden sind. Entsprechend forcieren die USA, Europa und ihre Verbündeten den Aufbau alternativer Rohstoffquellen.

Dabei rückt nicht nur die Förderung selbst in den Fokus, sondern die gesamte Wertschöpfungskette - von der Verarbeitung bis zur Magnetproduktion.

St George Mining adressiert zwei Schlüsselmärkte gleichzeitig

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Positionierung von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) zunehmend an Bedeutung.

Das Unternehmen entwickelt mit dem Araxá-Projekt in Brasilien eines der spannendsten Seltene-Erden- und Niob-Projekte außerhalb Chinas. Die Lagerstätte befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem der weltweit wichtigsten Niob-Zentren und verfügt über eine Kombination aus hochgradigen Seltene-Erden- und Niob-Mineralisierungen.

Während viele Entwickler nur auf einen einzelnen kritischen Rohstoff setzen, bietet St George gleich Zugang zu zwei Märkten, die für zukünftige Verteidigungs- und Hochtechnologieanwendungen eine immer größere Rolle spielen dürften.

Besonders interessant ist dabei die hohe Exponierung gegenüber den Magnetmetallen Neodym und Praseodym, die als Schlüsselkomponenten für Elektromotoren, Verteidigungssysteme und industrielle Hochleistungsanwendungen gelten.

Von der Ressource zur Lieferkette

Entscheidend ist jedoch, dass sich die Branche zunehmend nicht mehr nur für Ressourcen interessiert.

Regierungen und Industrieunternehmen suchen nach langfristig sicheren Lieferketten.

Genau hier hat St George in den vergangenen Monaten wichtige Schritte eingeleitet. Partnerschaften mit der brasilianischen MagBras-Initiative sowie dem US-Unternehmen REalloys sollen den Zugang zu zukünftigen Magnet- und Verarbeitungskapazitäten ermöglichen.

Damit positioniert sich das Unternehmen nicht lediglich als Rohstofflieferant, sondern als potenzieller Bestandteil einer westlich orientierten Lieferkette für kritische Mineralien.

Dieser Aspekt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Projekte werden heute häufig nicht nur nach Wirtschaftlichkeit bewertet, sondern auch danach, welchen strategischen Beitrag sie zur Versorgungssicherheit leisten können.

Weitere Unternehmen profitieren vom Trend

Auch andere Unternehmen stehen im Mittelpunkt der Neuordnung globaler Rohstoffmärkte.

MP Materials (ISIN: US5533681012) entwickelt in den USA eine vollständig integrierte Seltene-Erden-Wertschöpfungskette und investiert Milliardenbeträge in neue Magnetproduktionskapazitäten. Das Unternehmen gilt inzwischen als zentraler Baustein der amerikanischen Rohstoffstrategie.

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) wiederum entwickelt sich mit seiner Sangdong-Mine in Südkorea zu einem der wichtigsten Wolframlieferanten außerhalb Chinas. Angesichts steigender militärischer Nachfrage nach Wolfram gewinnt diese Position zunehmend an strategischer Bedeutung.

Ein neuer Rohstoff-Superzyklus?

Die vielleicht wichtigste Veränderung für Investoren besteht darin, dass die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen heute von deutlich mehr Faktoren als nur der Energiewende beeinflusst wird.

Verteidigung, industrielle Resilienz, technologische Souveränität und geopolitische Sicherheit entwickeln sich zu ebenso starken Treibern wie Elektrofahrzeuge oder erneuerbare Energien.

Für Unternehmen mit aussichtsreichen Projekten in politisch stabilen Regionen könnte dies langfristig erhebliche Chancen eröffnen.

St George Mining gehört dabei zu einer kleinen Gruppe von Entwicklern, die gleichzeitig vom wachsenden Bedarf an Seltenen Erden und Niob profitieren könnten. Sollte sich der Trend zur Diversifizierung westlicher Lieferketten weiter beschleunigen, könnte Araxá zu den Projekten zählen, die besonders stark vom neuen strategischen Rohstoff-Wettrennen profitieren.