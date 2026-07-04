Warum Australiens reichste Bergbauinvestorin ihre Wette auf Seltene Erden weiter erhöht - und was dahintersteckt

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Während Europa seine Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängig von China sichern will, deuten die jüngsten Investitionen von Gina Rinehart darauf hin, dass Brasiliens aufstrebende Seltene-Erden-Industrie - und das Araxá-Projekt von St George Mining - zunehmend strategische Bedeutung gewinnen.

Dem Geld folgen

Wenn Australiens reichste Unternehmerin eine weitere bedeutende Investition in Seltene Erden tätigt, hören Anleger genau hin.

Allein in den vergangenen zwei Monaten hat Gina Rineharts Hancock Prospecting sein Engagement im globalen Markt für kritische Rohstoffe deutlich ausgebaut.

Das Unternehmen erhöhte seine Beteiligung an Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5), während das Nolans-Projekt auf den Bau zusteuert, erwarb eine Beteiligung am US-börsennotierten Unternehmen Rare Earths Americas, beteiligte sich am rekordverdächtigen Börsengang von SpaceX und hob dabei die künftige Verbindung zwischen Hochtechnologie und kritischen Rohstoffen hervor. Zuletzt beteiligte sich Hancock Prospecting mit 20 Millionen australischen Dollar an der Kapitalerhöhung von St George Mining im Gesamtvolumen von 60 Millionen australischen Dollar.

Für sich genommen wirken diese Investitionen wenig miteinander verbunden.

In ihrer Gesamtheit zeichnen sie jedoch das Bild einer klaren Strategie: den Zugang zu Rohstoffen zu sichern, die zunehmend die Industriepolitik, die Verteidigungsindustrie und die Technologien der nächsten Generation prägen.

Seltene Erden rücken ins Zentrum der Geopolitik

Diese Strategie fällt mit einem tiefgreifenden Wandel der globalen Lieferketten zusammen.

Die Europäische Union hat Brasilien als einen ihrer wichtigsten strategischen Partner für kritische Rohstoffe identifiziert, um die Abhängigkeit von chinesischen Verarbeitungskapazitäten zu verringern. Dabei geht es nicht mehr nur um den Import von Rohstoffen, sondern um langfristige Partnerschaften, die auch Weiterverarbeitung, Technologietransfer und industrielle Wertschöpfung umfassen.

Brasilien unterstützt diesen Ansatz.

Das Land verfügt über die weltweit zweitgrößten Reserven an Seltenen Erden und hat deutlich gemacht, dass ausländische Investitionen künftig verstärkt den Aufbau einer heimischen Wertschöpfung unterstützen sollen, anstatt lediglich Rohkonzentrate zu exportieren.

Während Europa, Nordamerika und Asien ihre Lieferketten diversifizieren wollen, entwickelt sich Brasilien zunehmend zu einem der strategisch wichtigsten Standorte außerhalb Chinas.

Das Portfolio von Hancock spiegelt den Wandel wider

Gina Rinehart verdankte ihren Reichtum dem Eisenerzgeschäft.

Heute erzählt das Beteiligungsportfolio von Hancock Prospecting jedoch eine deutlich breitere Geschichte.

Das Unternehmen zählt inzwischen zu den bedeutenden Investoren im Bereich Seltene Erden und hält Beteiligungen unter anderem an MP Materials (ISIN: US5533681012) in den USA, Lynas Rare Earths, Arafura Rare Earths, Brazilian Rare Earths sowie zuletzt Rare Earths Americas. Gleichzeitig verweist Hancock Prospecting darauf, dass sein wachsendes Portfolio an kritischen Rohstoffen künftig den Bedarf führender Technologieunternehmen - darunter SpaceX - unterstützen könnte.

Die jüngste Ergänzung dieses Portfolios ist St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8).

Während mehrere andere Hancock-Beteiligungen bereits auf die Produktion zusteuern, bietet St George Zugang zu einer der spannendsten Entwicklungsstorys im brasilianischen Seltene-Erden-Sektor - zu einem Zeitpunkt, an dem sich das internationale Interesse zunehmend auf Brasilien richtet.

Araxá gewinnt weiter an Dynamik

St George Mining hat kürzlich verbindliche Zusagen für eine Kapitalerhöhung über 60 Millionen australische Dollar erhalten, um die Entwicklung seines Araxá-Projekts für Seltene Erden und Niob in Minas Gerais weiter zu beschleunigen.

Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung von Hancock Prospecting mit 20 Millionen australischen Dollar. Dadurch steigt der Anteil des Unternehmens auf rund 10,5%, womit Hancock seine Position als größter Aktionär von St George Mining weiter festigt.

Die Finanzierung verschafft St George die notwendigen finanziellen Mittel, um Machbarkeitsstudien zu beschleunigen und das Projekt auf eine künftige Investitionsentscheidung vorzubereiten.

Für Hancock passt diese Investition in die übergeordnete Strategie, Projekte zu unterstützen, die künftig einen wichtigen Beitrag zur Versorgung westlicher Volkswirtschaften mit kritischen Rohstoffen leisten könnten.

Brasiliens Wettbewerbsvorteile

Brasiliens Attraktivität geht weit über seine großen Rohstoffvorkommen hinaus.

Das Land verfügt bereits heute über eine gut ausgebaute Bergbauinfrastruktur, erfahrene Fachkräfte, reichlich erneuerbare Energie sowie günstige geologische Voraussetzungen für ionische Tonlagerstätten und karbonatitgebundene Seltene-Erden-Lagerstätten.

Zudem unterstützt die brasilianische Regierung zunehmend den Aufbau einer heimischen Weiterverarbeitung - ein Ziel, das auch Europa verfolgt, um integrierte Lieferketten aufzubauen und frühere Abhängigkeiten von einzelnen dominierenden Lieferanten nicht zu wiederholen.

Diese Kombination zieht immer mehr Entwickler an, darunter Meteoric Resources, Viridis Mining & Minerals und St George Mining, die jeweils Projekte vorantreiben, welche langfristig zur Diversifizierung der weltweiten Versorgung beitragen könnten.

Warum St George Mining heraussticht

Unter Brasiliens aufstrebenden Entwicklern von Seltene-Erden-Projekten nimmt St George Mining eine besondere Stellung ein.

Das Araxá-Projekt verbindet eine hochgradige Lagerstätte für Seltene Erden und Niob mit einem etablierten Bergbaustandort, vorhandener Infrastruktur sowie einer Mineralisierung, die bereits an der Oberfläche beginnt. Diese Faktoren könnten die spätere Projektentwicklung gegenüber abgelegenen Greenfield-Projekten deutlich vereinfachen.

Auch die jüngste Finanzierung reduziert einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor. Die erfolgreiche Aufnahme von 60 Millionen australischen Dollar - unterstützt von bestehenden institutionellen Investoren sowie Hancock Prospecting - verschafft dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität, während die Entwicklungsarbeiten weiter beschleunigt werden.

Zwar stehen Machbarkeitsstudien, Genehmigungen und die endgültige Projektfinanzierung noch bevor, doch St George startet mit einer gestärkten Bilanz und der Unterstützung eines der einflussreichsten Bergbauinvestoren Australiens in die nächste Entwicklungsphase.

Ein Signal, das über ein einzelnes Unternehmen hinausgeht

Das wachsende Engagement von Hancock Prospecting im Bereich Seltene Erden dürfte kaum als eine Reihe isolierter Einzelinvestitionen verstanden werden.

Vielmehr spiegelt es die zunehmende strategische Bedeutung kritischer Rohstoffe wider, während Regierungen, Industrieunternehmen und die Verteidigungsbranche nach sicheren und langfristigen Lieferquellen außerhalb Chinas suchen.

Arafura treibt eines der größten integrierten Seltene-Erden-Projekte Australiens voran. MP Materials baut die US-Produktion weiter aus. Rare Earths Americas entwickelt Projekte, die eng an die industriepolitischen Ziele westlicher Staaten anknüpfen. Und in Brasilien entwickelt St George Mining ein Projekt, das unmittelbar in Europas neue Strategie zur Sicherung kritischer Rohstoffe passt.

Für Anleger könnte genau dieser größere Zusammenhang entscheidend sein. Denn während geopolitische Entwicklungen die Rohstoffmärkte neu ordnen, fließt Kapital zunehmend in Unternehmen, die künftig strategisch wichtige Materialien liefern könnten.

Mit einer frischen Finanzierung, einem deutlich gestärkten Aktionärskreis und einem Projekt im Zentrum der wachsenden brasilianischen Seltene-Erden-Industrie entwickelt sich St George Mining zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil dieser langfristigen Entwicklung.