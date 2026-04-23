Die Finanzmärkte blicken am Freitag gespannt auf ein dicht gedrängtes Programm aus harten Konjunkturdaten und richtungsweisenden Firmennews.Während das Ifo-Geschäftsklima das finale Urteil über die deutsche Wirtschaftsstimmung fällt, rückt mit dem Start der "Auto China" in Peking die Zukunft der globalen Mobilität ins Rampenlicht. Zeitgleich liefern Schwergewichte wie der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble sowie die HV-Termine von Bayer und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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