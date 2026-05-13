Bayer ist mit einem soliden ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Vor allem das Agrargeschäft überraschte mit einer deutlich besseren Profitabilität als erwartet. Analysten sehen darin ein Signal, dass die aktuelle Bewertung der Bayer-Aktie die operativen Fortschritte noch nicht vollständig widerspiegelt.Crop Science liefert den stärksten Beitrag Besonders die Division Crop Science sorgte zum Jahresauftakt für positive Impulse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de