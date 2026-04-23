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Actien-Börse Nr. 17

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Die operative Entwicklung erreicht Rekordniveau, doch die Bewertung am Markt folgt dieser Dynamik bisher nicht. Das KGV für 2027 liegt bei moderaten 11. Der Gegensatz zum US-Konkurrenten BLACKROCK ist signifikant, da dieser, gemessen an der Gewinnbewertung, rd. 70 % teurer ist. Der neue Aufhänger:Das ETF-Geschäft unter der Marke Xtrackers bleibt die Ertragsperle im Konzern. Die geplante Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland ab 2027 fungiert als massiver Katalysator. Staatliche Förderungen für Aktien-ETFs begünstigen den Marktführer unmittelbar. Erwartete Nettozuflüsse von 188 Mrd. € bis 2028 stützen diese Prognose. Als deutsche Institution verfügt DWS über den notwendigen Zugang zu den heimischen Vertriebskanälen, um die breite Masse zu erreichen. Die Dividendenstrategie setzt Maßstäbe. Aktionäre können in den nächsten 15 Monaten mit Rückflüssen von rd. 10 € je Aktie rechnen. Die Basis bildet die reguläre Dividende von 3,00 € für das Jahr 2025. Eine Sonderausschüttung von 4,00 € im Frühjahr 2027 ergänzt dieses Paket.Grundlage ist die Ankündigung des Managements, überschüssige Kapitalreserven in erheblichem Umfang an die Anteilseigner zurückzugeben. Die Kostenkontrolle bleibt dabei oberste Priorität. Eine Cost-Income-Ratio unter 55 % ist ambitioniertes Ziel. Bei einem realistischen Gewinnwachstum von jährlich 8 bis 9 % kombiniert der Titel Substanz und Fantasie zu tiefen Bewertungsansätzen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Der Börsensommer wird aufregend- Die Berichtssaison ist der nächste Schlüssel- BMW triumphiert, MERCEDES hinkt hinterher- Deutschlands erste Satellitenaktie steht an der Startlinie- SIXT: Diskussionsstoff ist vorhanden- Steht WACKER NEUSON vor der Neubewertung?- WALL STREET: Big Tech treibt den NasdaqIhre Bernecker Redaktion /