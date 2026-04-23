Santa Clara - ServiceNow hat gestern Abend seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und erneut gezeigt, dass seine Rolle als AI Control Tower für die Transformation von Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum führt. Die Prognosen für Umsatzwachstum und Profitabilität im ersten Quartal 2026 wurden in allen Bereichen übertroffen. 16 Abschlüsse mit jeweils über 5 Millionen US-Dollar an neuem jährlichem Vertragswert (ACV) im ersten Quartal, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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