E.ON Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 23.04.26

E.ON geht davon aus, dass das aktuelle Preisniveau für Strom und Gas mittel- bis langfristig Bestand haben wird. Eine Rückkehr auf das Niveau vor geopolitischen Spannungen erscheint aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Diese Entwicklung bildet eine zentrale Grundlage für die aktuelle E.ON Prognose und beeinflusst maßgeblich die Ertragsaussichten des Konzerns.

Steigende Beschaffungskosten an den Energiebörsen - zeitweise +75 - bei Gas und +35 - bei Strom - zeigen die Dynamik im Markt. Auch wenn diese Schwankungen nicht vollständig an Endkunden weitergegeben werden, bleibt der übergeordnete Trend intakt.

- E.ON WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Ticker: EOAN

? Key Takeaways

Stabile Perspektive: Die E.ON Prognose bleibt konstruktiv, da dauerhaft erhöhte Energiepreise und Investitionen in Netzinfrastruktur die Ertragslage stützen.

Die E.ON Prognose bleibt konstruktiv, da dauerhaft erhöhte Energiepreise und Investitionen in Netzinfrastruktur die Ertragslage stützen. Technisch entscheidend: Ein Ausbruch über 19,55 EUR könnte neue Hochs ermöglichen, während ein Bruch der SMA50 Abwärtsrisiken bis zur SMA200 eröffnet.

Ein Ausbruch über 19,55 EUR könnte neue Hochs ermöglichen, während ein Bruch der SMA50 Abwärtsrisiken bis zur SMA200 eröffnet. Gemischtes Bild: Mittelfristig überwiegen die Chancen (60 - bullisch), kurzfristig zeigt die Aktie im Fokus jedoch eine eher neutrale bis leicht schwächere Tendenz.

Fundamentaldaten der E.ON Aktie im Überblick

Aktueller Kurs: 19,13 EUR

19,13 EUR Marktkapitalisierung: 50,01 Mrd. EUR

50,01 Mrd. EUR Umsatz 2024: 78,70 Mrd. EUR

78,70 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2024: 27,84 %

27,84 % KGV 2025 (Prognose): 17,57

17,57 Dividendenrendite 2025 (Prognose): 3,14 %

3,14 % 4 Wochen Performance: -4,89 %

-4,89 % Bewertung: leicht unterbewertet

leicht unterbewertet Branche: Energieversorger

Die Fundamentaldaten untermauern die stabile Position des Unternehmens im europäischen Energiemarkt und stützen die positive E.ON Prognose.

Geschäftsentwicklung und mittelfristige E.ON Prognose

Das Geschäftsjahr 2025 verlief erfolgreich:

Bereinigtes EBITDA: 9,8 Mrd. EUR

9,8 Mrd. EUR Bereinigter Konzernüberschuss: 3,0 Mrd. EUR

3,0 Mrd. EUR Gesamtinvestitionen: 8,5 Mrd. EUR

8,5 Mrd. EUR Davon in Energienetze: 7,0 Mrd. EUR

Mittelfristig plant E.ON bis 2030:

EBITDA von rund 13 Mrd. EUR

Konzernüberschuss von etwa 3,8 Mrd. EUR

Die Investitionsstrategie wurde angepasst: Statt 48 Mrd. EUR (2026-2030) sind nun 43 Mrd. EUR im Zeitraum 2024-2028 vorgesehen. Der Fokus bleibt klar auf dem Ausbau der Netzinfrastruktur - ein stabiler Wachstumstreiber....

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