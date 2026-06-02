Eon will Geschäftskunden mit hohem Strombedarf Photovoltaik mit Batteriespeichern zum Eigenbedarf schmackhaft machen. Es geht um PV-Anlagen ab 170 Kilowatt Spitzenleistung. Der Energieanbieter Eon erweitert sein Photovoltaik'Angebot für Geschäftskunden um Batteriespeicher auch für Anlagen ab 170 Kilowatt Spitzenleistung beziehungsweise einer Dachfläche von etwa 800 Quadratmeter. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Kombination auch Unternehmen mit hohem Jahresstrombedarf ab 200.000 Kilowattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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