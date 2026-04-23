Das System kombiniert Batterie, Hybridwechselrichter und Heimenergiemanagementsystem in einem Gerät. Zur Einbindung weiterer Verbraucher unterstützt das System unter anderem Wärmepumpen über SG-Ready-Schnittstellen. Zudem ist eine Verbindung mit der Tesla-eigenen Wallbox vorgesehen. Tesla erweitert sein Angebot für den Heimspeichermarkt um die neue dreiphasige Powerwall 3P. Das System ist ab sofort verfügbar und kombiniert Batterie, Hybridwechselrichter und Heimenergiemanagementsystem in einem Gerät. Die Powerwall 3P verfügt über 13,4 Kilowattstunden Speicherkapazität und kann 15,4 Kilowatt AC-Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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