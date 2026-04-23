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DF Deutsche Forfait AG: Neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt



23.04.2026 / 16:55 CET/CEST

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Köln, 23. April 2026 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute vom Registergericht Köln die Mitteilung erhalten, dass Herr Martin Seeger, Düsseldorf, gemäß § 104 AktG zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt wurde.

Der Aufsichtsrat wird zeitnah zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten und ist damit wieder beschlussfähig.

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