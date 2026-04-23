EQS-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Köln, 23. April 2026 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute vom Registergericht Köln die Mitteilung erhalten, dass Herr Martin Seeger, Düsseldorf, gemäß § 104 AktG zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt wurde.
Der Aufsichtsrat wird zeitnah zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten und ist damit wieder beschlussfähig.
Der Vorstand
DF Deutsche Forfait AG
Ansprechpartner AdHoc:
DF Deutsche Forfait AG
E investor.relations@dfag.de
Ende der Insiderinformation
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 221 97376 - 0
|E-Mail:
|dfag@dfag.de
|Internet:
|www.dfag.de
|ISIN:
|DE000A2AA204, DE000A1R1CC4,
|WKN:
|A2AA20, A1R1CC
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2314160
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2314160 23.04.2026 CET/CEST