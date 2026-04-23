DJ PTA-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Energy AG hebt Jahresprognose an und veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal im GJ 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Siemens Energy AG: Siemens Energy AG hebt Jahresprognose an und veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal im GJ 2026

München (pta000/23.04.2026/17:55 UTC+2)

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage hebt Siemens Energy die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Siemens Energy gibt zudem vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Siemens Energy erwartet nun, im Geschäftsjahr 2026 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von 14 % bis 16 % (bisher: 11 % bis 13 %) und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen 10 % und 12 % (bisher: zwischen 9 % und 11 %) zu erreichen. Siemens Energy geht davon aus, im Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn nach Steuern von rund 4 Mrd. EUR (bisher: 3 Mrd. EUR bis 4 Mrd. EUR) und einen Free Cashflow vor Steuern von rund 8 Mrd. EUR (bisher: 4 Mrd. EUR bis 5 Mrd. EUR) zu erzielen.

Allgemeine Annahmen je Geschäftsbereich

• Gas Services geht von einem vergleichbaren Wachstum der Umsatzerlöse von 16 % bis 18 % und einer Ergebnis-Marge vor

Sondereffekten von 14 % bis 16 % aus. • Grid Technologies plant nun ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse von 25 % bis 27 % (bisher: 19 % bis 21 %)

sowie eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen 18 % und 20 % (bisher: zwischen 16 % und 18 %) zu erreichen. • Transformation of Industry erwartet ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse von 5 % bis 7 % und eine

Ergebnis-Marge vor Sondereffekten von 11 % bis 13 %. • Siemens Gamesa geht nun von einem vergleichbaren Wachstum der Umsatzerlöse von 3 % bis 5 % (bisher: 1 % bis 3 %)

aus und erwartet bei der Ergebnis-Marge vor Sondereffekten unverändert den Break-even zu erreichen.

Vorläufige Ergebnisse des 2. Quartals des Geschäftsjahres 2026

Siemens Energy

Auftragseingang: 17.749 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 14.433 Mio. EUR; Consensus: 15.635 Mio. EUR), plus 29,5% auf vergleichbarer Basis

Umsatzerlöse: 10.294 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 9.962 Mio. EUR; Consensus: 10.841 Mio. EUR), plus 8,9% auf vergleichbarer Basis

Ergebnis: 1.109 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 615 Mio. EUR; Consensus: 1.184 Mio. EUR)

Ergebnis vor Sondereffekten: 1.164 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 906 Mio. EUR; Consensus: 1.224 Mio. EUR), was einer Marge von 11,3 % entspricht (Q2 GJ 2025: 9,1 %; Consensus: 11,3 %)

Gewinn nach Steuern: 835 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 501 Mio. EUR; Consensus: 911 Mio. EUR)

Free Cashflow vor Steuern: 1.975 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 1.390 Mio. EUR)

Gas Services

Auftragseingang: 8.869 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 7.038 Mio. EUR; Consensus: 7.306 Mio. EUR), plus 32,4 % auf vergleichbarer Basis

Umsatzerlöse: 3.478 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 3.163 Mio. EUR; Consensus: 3.558 Mio. EUR), plus 15,0 % auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: 552 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 511 Mio. EUR; Consensus: 621 Mio. EUR), was einer Marge von 15,9 % entspricht (Q2 GJ 2025: 16,1 %; Consensus: 17,4 %)

Free Cashflow vor Steuern: 1.814 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 1.004 Mio. EUR)

Grid Technologies

Auftragseingang: 6.996 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 5.209 Mio. EUR; Consensus: 5.602 Mio. EUR), plus 41,5% auf vergleichbarer Basis

Umsatzerlöse: 3.067 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 2.861 Mio. EUR; Consensus: 3.301 Mio. EUR), plus 12,3% auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: 524 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 571 Mio. EUR; Consensus: 590 Mio. EUR), was einer Marge von 17,1 % entspricht (Q2 GJ 2025: 19,9 %; Consensus: 17,9 %)

Free Cashflow vor Steuern: 735 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 633 Mio. EUR)

Transformation of Industry

Auftragseingang: 1.254 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 1.564 Mio. EUR; Consensus: 1.565 Mio. EUR), minus 15,7 % auf vergleichbarer Basis

Umsatzerlöse: 1.422 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 1.411 Mio. EUR; Consensus: 1.466 Mio. EUR), plus 5,4 % auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: 171 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 155 Mio. EUR; Consensus: 174 Mio. EUR), was einer Marge von 12,0 % entspricht (Q2 GJ 2025: 11,0 %; Consensus: 11,9 %)

Free Cashflow vor Steuern: 46 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 145 Mio. EUR)

Siemens Gamesa

Auftragseingang: 846 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 875 Mio. EUR; Consensus: 1.364 Mio. EUR), plus 3,3 % auf vergleichbarer Basis

Umsatzerlöse: 2.526 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: 2.706 Mio. EUR; Consensus: 2.665 Mio. EUR), plus 0,4 % auf vergleichbarer Basis

Ergebnis vor Sondereffekten: minus 44 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: minus 249 Mio. EUR; Consensus: minus 74 Mio. EUR), was einer Marge von minus 1,7 % entspricht (Q2 GJ 2025: minus 9,2 %; Consensus: minus 2,8 %)

Free Cashflow vor Steuern: minus 654 Mio. EUR (Q2 GJ 2025: minus 333 Mio. EUR)

Siemens Energy AG wird ihre vollständige Ergebnismitteilung für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 12. Mai 2026 veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2025 der Siemens Energy AG (abrufbar unter www.siemens-energy.com/geschaeftsbericht-2025), insbesondere in Abschnitt 2.2.

Siemens Energy AG ist auch Garantiegeber der Anleihe mit der ISIN XS2601459162.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 23, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)