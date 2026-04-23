DJ T-Mobile erhöht Shareholder-Return-Programm um 3,6 Mrd USD
Von Elias Schisgall
DOW JONES--Der Vorstand von T-Mobile US hat eine Erhöhung des Shareholder-Return-Programms um 3,6 Milliarden Dollar genehmigt. Die Gesamthöhe des Programms, das bis Ende dieses Jahres läuft, beträgt nun 18,2 Milliarden Dollar, wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte. Das Programm ermöglicht es dem Unternehmen, Aktienrückkäufe durchzuführen. Der für Rückkäufe verfügbare Betrag werde um alle Dividenden reduziert, die T-Mobile im Laufe des Jahres ausschütte, teilte das Unternehmen mit.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2026 17:01 ET (21:01 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News