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WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
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23.04.26 | 20:59
354,80 Euro
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MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ADOBE
ADOBE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADOBE INC204,35-6,52 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY271,10-4,74 %
COMCAST CORPORATION27,350+9,09 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC183,14-2,49 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION197,30-7,89 %
MICROSOFT CORPORATION354,80-4,04 %
ORACLE CORPORATION150,58-5,99 %
SALESFORCE INC147,84-8,82 %
SERVICENOW INC72,68-17,48 %
TEXAS INSTRUMENTS INC238,55+18,12 %
T-MOBILE US INC166,30+3,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.