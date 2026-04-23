Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta greift inmitten erheblicher Investitionen in Künstliche Intelligenz zu einem weitreichenden Stellenabbau. Am 20. Mai sollen rund zehn Prozent der Belegschaft entlassen werden, teilte Meta den Mitarbeitern in einer internen E-Mail mit. Ausserdem sollen etwa 6.000 derzeit freie Stellen nicht besetzt werden. Meta hatte zum Jahreswechsel knapp 79.000 Beschäftigte. Damit dürften die Entlassungen nahezu 8.000 Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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