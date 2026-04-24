Energie-Aktien im Check: Plug Power, Siemens Energy und die Tech-Innovation und Hoffnungsträger HPQ Silicon.

Die Welt der sauberen Energie steht vor einer Zeitenwende. Auf der einen Seite kämpfen Unternehmen wie Plug Power weiterhin mit den großen Schuldenlasten und sind auf der Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite zeigt Siemens Energy, dass der radikale Umbau erste Früchte trägt: Der Energietechnik-Konzern hat zuletzt die Wende zur Profitabilität geschafft und sich stabilisiert. Doch während die Etablierten Milliarden in ihre Restrukturierung und Infrastruktur stecken, bahnt sich mit HPQ Silicon ein Technologieträger seinen Weg, der mit tollen Rekorden in der Batterietechnologie und ersten kommerziellen Erfolgen im Drohnenmarkt aufhorchen lässt. Während manche Unternehmen noch an ihren Apparaten schrauben, liefert der kleine Pionier aus Kanada bereits richtige vorzeigbare Ergebnisse in Form von 7.000 mAh-Zellen. Erfahren Sie in diesem Bericht warum, HPQ Silicon kurz vor einem Kurs-Ausbruch stehen könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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