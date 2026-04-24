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zukunftsbilanzen.de
24.04.2026 06:46 Uhr
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Energie-Aktien im Check: Plug Power, Siemens Energy und die Tech-Innovation und Hoffnungsträger HPQ Silicon.

Die Welt der sauberen Energie steht vor einer Zeitenwende. Auf der einen Seite kämpfen Unternehmen wie Plug Power weiterhin mit den großen Schuldenlasten und sind auf der Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite zeigt Siemens Energy, dass der radikale Umbau erste Früchte trägt: Der Energietechnik-Konzern hat zuletzt die Wende zur Profitabilität geschafft und sich stabilisiert. Doch während die Etablierten Milliarden in ihre Restrukturierung und Infrastruktur stecken, bahnt sich mit HPQ Silicon ein Technologieträger seinen Weg, der mit tollen Rekorden in der Batterietechnologie und ersten kommerziellen Erfolgen im Drohnenmarkt aufhorchen lässt. Während manche Unternehmen noch an ihren Apparaten schrauben, liefert der kleine Pionier aus Kanada bereits richtige vorzeigbare Ergebnisse in Form von 7.000 mAh-Zellen. Erfahren Sie in diesem Bericht warum, HPQ Silicon kurz vor einem Kurs-Ausbruch stehen könnte.

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Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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