© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press WireNewmont überrascht die Wall Street erneut: Zum sechsten Mal in Folge übertrifft der Goldriese die Erwartungen. Doch ausgerechnet der Goldpreis wird jetzt zum Risiko.Newmont hat geliefert - und zwar deutlich besser, als viele an der Wall Street erwartet hatten. Der weltgrößte Goldproduzent übertraf im ersten Quartal zum sechsten Mal in Folge sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognosen. Für Anleger ist das ein starkes Signal: Der Goldboom schlägt sich weiterhin deutlich in der Bilanz nieder. So sprang der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,90 US-Dollar nach 1,25 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten laut FactSet lediglich mit 2,18 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz lag Newmont mit einem …Den vollständigen Artikel lesen
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