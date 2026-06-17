© Foto: AdobeStockSetzt der Kupferpreis (COMEX) seine Rekordjagd fort? Die Voraussetzungen hierfür scheinen derzeit so günstig wie selten zu sein. Womöglich gibt die Fed bereits heute den entscheidenden Impuls.Kupferpreis aktuell: Im Vergleich zu Gold und Silber beeindruckend stark Der Kupferpreis präsentierte sich in den letzten Wochen überraschend robust. Während Gold und vor allem Silber vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage Federn lassen mussten, hielt das Industriemetall Kontakt zu den bisherigen Rekordhochs. Durch die zuletzt bekanntgewordene Übereinkunft zwischen dem Iran und den USA hat sich nicht nur die Lage für Gold und Silber verbessert. Auch der Kupferpreis profitiert von sinkenden …
Enthaltene Werte: US35671D8570,US6516391066,CA4436281022,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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