Die jüngste Stagnation am Goldmarkt täuscht. Die fundamentalen Rahmenbedingungen verändern sich. Donald Trump will fallende Zinsen und Jerome Powell loswerden. Zusätzlich sorgen ein unter Druck geratener USD und die anhaltende Goldnachfrage der Notenbanken für ein explosives Gemisch. Diese Faktoren, untermauert von geopolitischen Spannungen, verdichten sich zu einem klaren Signal. Der Markt steht vor einem Wendepunkt, bei dem die nächste dynamische Aufwärtsbewegung nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint. Für Anleger eröffnet sich damit ein strategisches Fenster, das entschlossenes Handeln belohnen könnte. Wir sehen uns daher den Branchenprimus Newmont, den vielversprechenden zukünftigen Goldproduzenten Desert Gold und den etablierten Produzenten B2Gold an.
Enthaltene Werte: US6516391066,CA25039N4084,CA11777Q2099Den vollständigen Artikel lesen ...
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