© Foto: Uwe Anspach/dpaEuropas Softwareriese hat stärkeres Cloud-Wachstum als erwartet geliefert . Anleger reagieren nach Monaten voller Zweifel erleichtert.Nach einem massiven Kursrutsch seit Jahresbeginn hat SAP Anleger mit überraschend starken Quartalszahlen vorerst beruhigt. Europas größter Softwarekonzern meldete für das erste Quartal ein besser als erwartetes Wachstum im Cloud-Geschäft und sorgte damit für deutliche Kursreaktionen. Im US-Nachhandel legte die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen um rund 6,6 Prozent zu, nachdem sie 2026 zuvor zeitweise rund ein Drittel an Wert verloren hatte. Auch im Frankfurter Handel stand das Papier zuletzt rund 7 Prozent höher. Der Umsatz stieg in den ersten drei …Den vollständigen Artikel lesen
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