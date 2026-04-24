Zürich - Die KI-Ausgaben sind in die Höhe geschossen - sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 33 %. Trotzdem stagnieren Unternehmen: Sie versprechen sich viel von künstlicher Intelligenz, bringen aber ihre Initiativen nicht über die Pilotphase hinaus. Der Kyndryl Readiness Report 2025 analysiert diese kritische Diskrepanz basierend auf 3'700 befragten Führungskräften aus 21 Ländern und zeigt: Die Lücke zwischen Ambition und Realität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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