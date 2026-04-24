Mayr-Melnhof (MM) Leiter der Investor Relations Stephan Sweerts-Sporck präsentierte auf der mwb research Austrian Select-Konferenz (Aufzeichnung hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2026-04-23-11-30/MMK-AV). MM hat eine umfassende Transformation abgeschlossen und sich von recyceltem Karton zu Segmenten wie Frischfaserkarton und pharmazeutischer Verpackung gewandelt. Nach einem Investitionszyklus von 1,2 Mrd. EUR und der Veräußertung von Nicht-Kernaktivitäten verfügt MM nun über eine modernisierte, kosteneffiziente europäische Produktionsbasis. Inmitten herausfordernder Marktbedingungen mit Überkapazitäten und schwacher Nachfrage schützt die Gruppe ihre Margen durch ihr Effizienzprogramm "Fit-for-Future", das bis 2027 Verbesserungen von über 250 Mio. EUR anstrebt. Operative Stabilität, Kostenführerschaft und eine gestärkte Bilanz untermauern die solide Position, die sich in einer erhöhten Dividende von 2,00 EUR (3,8% Rendite 2026E) widerspiegelt. Mit einem Bewertungsabschlag von 20 - 25% gegenüber den Wettbewerbern bietet MM ein attraktives Risiko-Rendite-Profil. Wir empfehlen zu KAUFEN mit einem Kursziel von 105,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag
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