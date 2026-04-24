Die POB AG (ehemals PerformanceONE; umbenannt im März) hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 15,2 % auf 10,6 Mio. EUR und übertraf sowohl die Prognose als auch unsere Schätzungen. Das bereinigte EBITDA wurde positiv und betrug 0,4 Mio. EUR, was unsere Prognose von 0,1 Mio. EUR deutlich übertraf und auf eine stärkere zugrunde liegende Rentabilität hinweist. Das berichtete EBITDA blieb aufgrund einmaliger Kosten für Umstrukturierungen und Kapitalerhöhungen negativ. Operative Verbesserungen im Bereich Digital Services sowie erste Fortschritte im Bereich Digital Health und KI unterstützen die positive Entwicklung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erscheint angesichts der verbesserten Basis konservativ. Dennoch bleibt die Equity Story weiterhin von potenziellen Exits abhängig, die durch die neue Holdingstruktur ermöglicht werden. Wir bestätigen unser Kursziel von 4,70 EUR und die BUY-Empfehlung. Für weitere Einblicke: Am 29. April wird POB an einem virtuellen Roundtable in Kooperation mit mwb research teilnehmen: Registrierung hier: https://research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pob-ag
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