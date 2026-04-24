Die Q1-Zahlen von SAP waren im Vorfeld mit Unsicherheit verbunden. Nach schwachen Reaktionen im Softwaresektor fiel der Blick besonders auf das Cloud-Geschäft. Die Zahlen liefern und die Aktie reagiert deutlich positiv. Starke Zahlen sorgen für klare Reaktion SAP hat seine Q1-Zahlen nachbörslich veröffentlicht und im Vorfeld war die Unsicherheit spürbar. Nach schwächeren Reaktionen im Softwaresektor, unter anderem bei ServiceNow, hatten viele Marktteilnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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